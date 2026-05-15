        Biga'da Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla program düzenlendi

        Biga'da Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla program düzenlendi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı konuşmada, Biga'nın bölgenin kadim bir iktisadi merkezi olduğunu belirterek, ilçenin köklü bir üretim ve ticaret kültürüne sahip olduğunu söyledi.

        Tarımsal üretimde katma değerin önemine dikkati çeken Toraman, şunları kaydetti:


        "Mahsulü ürettiğiniz gibi sattığınızda kar marjınız daha düşük kalıyor. Ancak işlerseniz bir tarım sanayisi tesisinde, daha fazla katma değer üretmiş oluyorsunuz. Tarımsal üretimde bir zincir olarak düşünürsek en zayıf halka maalesef üretici. En korunaksız olmayı kastediyorum. Ancak en çok emek veren, alın teri döken de onlar. O kadar emekten sonra hasat zamanı geldiğinde piyasada emeğinin karşılığını alamaması çok üzücü bir durum. Bunun önüne geçen bir model aslında bu sözleşmeli üretim. Alıcısı belli, fiyatı belli. Hem alıcı girdisini garanti altına almış oluyor hem de üretici malını kime satacağını biliyor."

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da kentin tarımsal üretim değerinin 70 milyar lirayı aştığını ifade etti.

        Çanakkale'nin 58 üründe Türkiye'de ilk 10'da yer aldığını hatırlatan Demirhan, şöyle devam etti:

        "2025 yılı itibarıyla bitkisel üretimde yaklaşık 52 milyar lira, hayvansal üretimde 16 milyar liranın üzerinde, su ürünlerinde ise yaklaşık 1 milyar 700 milyon liralık üretim değeri oluşmuştur. Üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak adına Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) süreçlerinde bu yıl önemli bir adım atılmıştır. 2026 yılında Çanakkale'nin de yer aldığı 21 ile yaygınlaştırılan uygulama ile artık ÇKS işlemleri ziraat odaları aracılığıyla yürütülmeye başlanmıştır."

        Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün ise tarımın stratejik bir güç olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından Vali Toraman, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve Demirhan'a, Ergün ve Meclis Başkanı Taner Kömürcü tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

        Programa Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Biga Adalet Komisyonu Başkanı Erman Tecir, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

