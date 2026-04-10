        Biga'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı

        Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Çanakkale'nin Biga ilçesinde tören ve ziyaretler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 19:12 Güncelleme:
        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Biga İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Tulnay, belediye meclis üyeleri ve polisler katıldı.

        Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat ve beraberindeki heyet, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nı ziyaret etti.

        Kaymakam Kayabaşı, toplumun huzur ve güvenliği için özveriyle çalışan emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı tebrik etti.

        Kutlamalar kapsamında Bolat, makamında tebrikleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

