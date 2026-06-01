        Çanakkale açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 14'ü çocuk, 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Sahil Güvenlik ekiplerince, Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları "KB-103" ve "KB-76" tarafından lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk, 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

