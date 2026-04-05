Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan tanker kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "ELBUS" adlı 274 metre uzunluğundaki tankerde, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası meydana geldi. Tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptanla Kurtarma-20 römorkörü ve KEGM-6 botunun refakatinde, Kurtarma-15 ve Kurtarma-16 römorkörlerince yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

