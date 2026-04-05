Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan tanker kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 14:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "ELBUS" adlı 274 metre uzunluğundaki tankerde, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası meydana geldi.

        Tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptanla Kurtarma-20 römorkörü ve KEGM-6 botunun refakatinde, Kurtarma-15 ve Kurtarma-16 römorkörlerince yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Pelosi'den Trump'a 'NATO' eleştirisi: Putin'e hediye veriyor
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Bu sanat değil!"
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda tanker makine arızası yaptı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale'de bin 50 bisikletli şehitlere saygı için pedal çevirdi
        AK Parti heyetinden 5 Nisan Avukatlar Günü ziyaretleri
        Gelibolu Yarımadası'nda 15. "Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü...
        Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı
