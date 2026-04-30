Çanakkale'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.



İlçeye bağlı Alçıtepe köyünde Gültekin Aslanol'a (67) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Eceabat Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Yangın sırasında evde bulunan Gültekin Aslanol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.



Aslanol'un cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Kullanılmaz hale gelen evdeki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

