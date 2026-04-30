        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 16:34 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Alçıtepe köyünde Gültekin Aslanol'a (67) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eceabat Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangın sırasında evde bulunan Gültekin Aslanol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Aslanol'un cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Kullanılmaz hale gelen evdeki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

