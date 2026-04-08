        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        ÇOMÜ'de İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasası kınandı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) bir araya gelen akademisyenler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve öğrenciler, İsrail'de Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 19:48 Güncelleme:
        Terzioğlu Kampüsü'ndeki Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) önünde gerçekleştirilen protestoda topluluk adına basın açıklamasını okuyan ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ufuk Necat Taşçı, şu ana kadar tespit edilebildiği kadarıyla 72 binin üzerinde insanın İsrail rejimi tarafından katledildiğini söyledi.

        Taşçı, buna ek olarak çeşitli raporların özellikle batı kaynaklı birçok üniversitenin Filistin'deki göçüklerin kaldırılması ve gerekli araştırmaların yapılması sonrasında bu rakamın yüz binlerle ifade edilebileceğini belirtti.

        Şu ana kadar şehit edilen Filistinlilerin 21 bininden fazlasının çocuk olduğunu dile getiren Taşçı, "Bunların 450'si bebek, 1029'u bir yaş altında, 5 bin 31'i 5 yaş altında. Toplam yaralı sayısının 170 binin üzerinde olduğunu biliyoruz. Yaralıların da 45 bininin çocuklardan oluştuğunu görüyoruz. İsrail saldırıları sonucu yaralanan çocukların 10 bin 500'ü kalıcı sakatlık yaşadı. Aynı şekilde binden fazlası uzuv kaybı yaşadı." diye konuştu.

        Taşçı, Gazze'de sağlık sisteminin sistematik olarak hedef alındığını dile getirerek, "Bugün sağlık sisteminin tamamen çökme noktasına geldiği görece ateşkese rağmen katil İsrail'in çocukları, kadınları hedef almaya devam ettiği bir süreçteyiz. İsrail'in ihlal ettiği kırılgan ateşkes sürecinde 4 bin çocuğun canları hala hazırda çok büyük risk altında. Gazze şeridinde 58 binden fazla çocuk, İsrail'in katliamı sonrasında ebeveynlerinden en az birini kaybetmiş durumda." dedi.

        Ufuk Necat Taşçı, Birleşmiş Milletler'in raporuna göre şubat ayında 3 bin 700'den fazla çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye yatırıldığının ortaya çıktığını hatırlattı.

        Filistinlilere yönelik çıkarılan idam yasasına değinen Taşçı, şunları kaydetti:

        "Bu durum uluslararası hukuku ayaklar altına almıştır. Batı Şeria'daki Filistinli esirlerin idam edilmesinin önünü açan yasa meclislerinde onaylandı. Katil, soykırımcı hükümetin soykırımcı bakanı Itamar Ben-Gvir henüz dün 'Hayatlarını da ellerinden alacağım' diye utanmadan açıklama yaptı dünyanın gözlerinin içine bakarak. İşgalci İsrail yönetiminin Filistinli siyasi tutukluları idam etmeye yönelik yeni yasası yalnızca tartışmalı bir düzenleme değil. Yine açık ve aleni bir şekilde uluslararası hukukun ve evrensel vicdanın zedelendiği, ayaklar altına alındığı bir süreçtir."

        Çanakkale'den, Filistinlilere selam ve sevgilerini ileten Taşçı, "Onlar özgür kalana dek, Filistin kendi devletini kurana dek, uluslararası sistem bütün aktörler bu gerçekliği kabul edene dek hiçbirimizin susmayacağını buradan deklare ediyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından ÇOMÜ'lü öğrencilerin hazırladığı tiyatro sahnelendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

