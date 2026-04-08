Polis çift, meslektaş kızlarıyla aynı ilçede görev yapıyor

ÇİĞDEM ALYANAK/SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale'de, Eceabat İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan trafik polisleri Ali ve eşi Satı Ece, mesleğe 7 ay önce başlayan kızları Ecem Ezgi Ercan ile aynı ilçede çalışıyor.



Ali Ece (52) ve Satı Ece (52), çifti, ilk görev yaptıkları Ankara'da 1997 yılında evlendi.



Uzun yıllar Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan Ece çifti, 6 Şubat depremlerini de yaşadıkları Şanlıurfa'dan 2023'te Çanakkale'nin Eceabat ilçesine tayin oldu.



Astsubay eşinin görevi dolayısıyla aynı ilçede yaşamını sürdüren Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu kızları Ecem Ezgi Ercan da (27) anne ve babasının yolunda ilerlemeye karar verdi.



Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki eğitimini geçen yıl tamamlayan Ercan, eş durumundan 7 ay önce anne ve babasının görev yaptığı Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Eceabat İlçe Emniyet Amirliğine polis memuru olarak atandı.



Ece çifti farklı mesai saatlerinde görev yapsalar da mesleki dayanışmayı sürdürüyor. Birbirlerine görev sırasında zaman zaman teknik konularda destek olan eşler, trafikte düzenin sağlanması için çalışıyor.



Ali Ece, gece mesaisini tamamladıktan sonra geldiği Eceabat İlçe Amirliği'nde görevi eşi Satı Ece'ye devrediyor. Satı Ece, aynı zamanda ilçedeki tek kadın trafik polisi olarak görevini sürdürüyor.



Polis çiftin kızları Ecem Ezgi Ercan da kimi zaman aynı mesai saatinde anne veya babası ile çalışıyor. İlçenin belirli noktalarında Ece çifti araçları denetlerken, kızları Ercan da kimlik kontrolünü gerçekleştiriyor.



- "Çocukluk yaşlarından itibaren emniyet teşkilatı içinde büyüdü"



Emniyet teşkilatında 32 yıldır görev yapan Ali Ece, AA muhabirine, polislik mesleğinin çocukluk hayali olduğunu söyledi.



Ankara'da görev yaptığı sırada eşiyle tanıştığını anlatan Ece, "Aynı mesleği yıllarca sürdürdük. Ben mesleğe 1994 girişliyim. 30 küsur yıldır bu şerefli ve onurlu mesleği eşimle birlikte sürdürmekteyiz." dedi.



Ece, günlük görevleri aile ortamına mümkün olduğunca yansıtmamaya çalıştıklarını ama kızlarının, çocukluk yaşlarından itibaren emniyet teşkilatı içinde büyüdüğünü ifade ederek, "Göreve gidip gelirken muhakkak ki benimsemiştir, bu mesleği arzu etmiştir, anne ve babasını örnek almıştır. Zorlukları bizim için yıllarca olmuştur. Bu zorlukları bilerek, göğüsleyerek, onurlu ve gururlu bir mesleği yapmanın mutluluğu içindeyiz." ifadesini kullandı.



Gençlere bu mesleği önerdiğini belirten Ece, "Şerefli ve onurlu bir mesleğimiz var. Bir mesleği severek ve isteyerek yapmak bence her Türk gencinin idealidir. Biz nasıl heves ettiysek gençken, bizden sonraki nesillerin de bu mesleği onurlu ve gururlu şekilde sürdüreceklerine, onlara örnek ağabey ve abla olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



- "Bu şekilde gençlere de örnek olmayı önemsiyoruz"



Polis memuru Satı Ece de çocukken, polis olan karşı komşusundan etkilenerek bu mesleği tercih ettiğini anlattı.



Ece, mesleğe 1996 yılında Ankara'da başladığını, sırasıyla Kahramanmaraş Elbistan, Antalya Kumluca ve Şanlıurfa'da çalıştıklarını, son olarak Çanakkale'nin Eceabat ilçesine geldiklerini söyledi.



Aile olarak polis üniformasını giymekten gurur duyduklarını dile getiren Satı Ece, kızı Ecem Ezgi Ercan'ın da polislik mesleğini tercih ederken kendilerinden etkilendiğini belirtti.



Ece, kızının emniyet teşkilatı içinde büyüdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:



"Polis bir aile olarak bizden muhakkak etkilenmiştir. Örneğin yıllar önce çocuklar gece uyurken, eşim de gece görevindeydi. Benim de göreve gitmem gerekti, çocukları kaldırıp götürmüştüm. Onlar zaten emniyette büyüdü. Kızım da bu zorlukları görerek kendisi seçti bu mesleği. Şu anda severek yapıyor. Bu şekilde gençlere de örnek olmayı önemsiyoruz."



Aynı mesleği yaptıkları için eşiyle dayanışma içinde olduklarını belirten Ece, "Yaralamalı kazaya baktıysak, şemayı ben çiziyorum, açıklama kısmını eşim yazıyor. Bazen bu şekilde de birbirimize yardımcı oluyoruz." dedi.



- "İkisiyle birlikte çalışıyor olmak çok gurur veriyor"



Ecem Ezgi Ercan da çocukluğundan beri polislik mesleğinin içinde olduğunu, böyle bir ailede büyümenin kendisine disiplin ve sorumluluk kazandırdığını söyledi.



Ercan, bir kadın olarak en büyük idolünün annesi olduğunu dile getirerek, "Anne ve babamın mesleğine olan saygısı, fedakarlığı, benim bu mesleği seçmemde büyük rol oynadı. Şimdi meslekteki ilk yılımda, ikisiyle birlikte çalışıyor olmak bana çok gurur veriyor. Aynı şekilde aileme de çok gurur veriyor." diye konuştu.







