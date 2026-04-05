        RTÜK Başkanı Daniş, 2025-2026 Süper Amatör Lig'in Şampiyonu Çanakkalespor'u kutladı

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 2025-2026 sezonunda Süper Amatör Lig'i namağlup tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Çanakkalespor'u tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 19:55 Güncelleme:
        RTÜK Başkanı Daniş, 2025-2026 Süper Amatör Lig'in Şampiyonu Çanakkalespor'u kutladı

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 2025-2026 sezonunda Süper Amatör Lig'i namağlup tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Çanakkalespor'u tebrik etti.

        Mehmet Daniş, yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin köklü mücadele ruhunun bu kez yeşil sahalara yansıdığını, elde edilen başarının sadece bir şampiyonluk değil, aynı zamanda bir inancın ve kararlılığın göstergesi olduğunu belirtti.

        Namağlup gelen şampiyonlukla birlikte Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Çanakkalespor'un yeni yolculuğuna güçlü bir adım attığını belirten Daniş, şunları kaydetti:

        "Değerli Çanakkalespor camiası, ruhundaki mücadele azmini her alanda olduğu gibi yeşil sahalarda da en güzel şekilde sergilemiştir. Çanakkalespor'umuzu Süper Amatör Lig'de elde ettiği namağlup şampiyonluğu ve Bölgesel Amatör Lig'e yükselişi için en kalbi duygularımla kutluyorum."

        Daniş, açıklamasında Çanakkalespor Kulüp Başkanı Halit Kubilay Fırat başta olmak üzere teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, "Bir Çanakkale sevdalısı olarak kalbim her zaman sizlerle. Yolunuz açık, başarınız daim olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

