Çankırı'da ters yönde ilerleyen araç trafikten men edilirken sürücüsünün ehliyetine el konuldu

Çankırı'da ters yönde araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankırı-Ankara kara yolunda Ankara istikametinde bir sürücünün ters yönde araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, araç ise 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

