Çankırı'nın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağdı

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren Çerkeş, Orta ve Ilgaz ilçelerinde kara dönüştü. Etkili olan kar yağışı sonrası araçların üzeri ve arazi beyaza büründü. Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

