        GÜNCELLEME - Çankırı'da Elmalık köyünün belde olma kararı için düzenlenen referandumda "evet" oyu çıktı

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünün belde olması için düzenlenen referandumda resmi olmayan sonuçlara göre 2 bin 24 "evet" oyu verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 20:05 Güncelleme:
        İlçedeki 3 bin 870 seçmen için 8 sandık kuruldu. Saat 08.00'den itibaren başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

        Toplamda 2 bin 40 kişinin oy kullandığı referandumun ardından yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre sandıklardan 2 bin 24 "evet" oyu, 14 "hayır" oyu, 2 de geçersiz oy çıktı.

        Elmalık köyü muhtarı Mustafa Ceyhan, yaptığı açıklamada, referandumun tamamlandığını söyledi.

        Bundan sonra sonuçların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gideceğini belirten Ceyhan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

        Elmalık Köyü Elvan Seyyid Sosyal Kültür, Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet İbiş de bugün köyleri için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "İnşallah resmi olmayan sonuçlara göre şu anda belediye hakkını kazandık. Tabii ki bundan sonraki süreç resmi makamların işi. Burada da muhtarımız zaten ilçemizde resmiyeti takip ediyor. Bizlere düşen sabır ve sükunetle bu işin takibini yapmak. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Köy sakinlerinden Özkan Karagöz de köylerini belediye yapmak için yola çıktıklarını ve büyük ihtimalle de kazandıklarını dile getirdi.

        Daha önce belde olan ve ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2013 yılında köye dönüştürülen Elmalık köyünde, nüfus tekrar 5 binin üzerine çıkınca İlçe Seçim Kurulunca referandum düzenlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

