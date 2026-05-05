Çorum Belediyesinden anne ve bebeklere evde sağlık desteği

Çorum Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" hizmeti kapsamında yeni doğum yapan aileleri evlerinde ziyaret ederek hem sosyal destek sağlıyor hem de sağlık taraması gerçekleştiriyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan "Anne Dostu Şehir" projesi kapsamında doğum yapan anneler ve yeni doğan bebekler uzman ekipler tarafından ziyaret ediliyor.



Hizmet kapsamında ailelere sosyal destek sağlanırken, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de bebek bakımı, emzirme danışmanlığı, anne sağlığı, hijyen kuralları ve bebek gelişimi konularında bilgi veriliyor.



Ziyaretlerde ailelere "Hoş Geldin Bebek Seti" takdim edilirken, anne ve bebek için sağlık taraması da yapılıyor.



"Hoş Geldin Bebek" hizmetinden yararlanmak isteyenler başvurularını belediyenin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

