        Çorum Hitit Üniversitesi THE Awards Asia 2026'da finalist oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Hitit Üniversitesinin "Yönetimde Dijital Yenilikle Stratejik Mükemmelliğe" başlıklı başvurusuyla, 500'ün üzerinde üniversitenin yer aldığı organizasyonun "Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi" kategorisinde ilk 8'e girerek finale kaldığı bildirildi.

        Bu kategoride Türkiye'den finale kalan tek yükseköğretim kurumu olan Hitit Üniversitesinin başvurusunda kurumsal ve dijital dönüşüm çalışmaları yer aldığı belirtilen açıklamada, 2021 yılı sonrasında başlatılan dönüşüm sürecinde stratejik yönetim, dijital dönüşüm, uluslararasılaşma ve sürdürülebilirlik alanlarında kurulan 10 yeni ofisle yönetim yapısının yeniden şekillendirildiği aktarıldı.

        Karar alma süreçlerinin veriye dayalı ve izlenebilir bir yapıya kavuşturulduğu ifade edilen açıklamada, Hitit Eylem Planı (HEP) ve Performans Etki Sistemi ile faaliyetlerin düzenli olarak takip edildiği kaydedildi.

        Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet alanlarında kaynak kullanımının bu süreçte daha etkin hale getirildiğine dikkati çekilen açıklamada, Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTAM) ile altyapının genişletildiği, Avrupa Birliği destekli IMAP4U projesi kapsamında geliştirilen modelin uluslararası platformlara taşındığı bildirildi.

        Açıklamada, THE Awards Asia’nın yükseköğretimde farklı alanlarda örnek uygulamaları ödüllendirmeyi amaçlayan organizasyonlar arasında yer aldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

