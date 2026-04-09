Çorum İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bayrak, 30'uncu kez kan bağışında bulundu
Çorum'da 30'uncu kez kan bağışında bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak'a teşekkür plaketi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılay Çorum Şubesi görevlileri, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine kurulan mobil kan alma aracında emniyet mensuplarından kan bağışlarını kabul etti.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak da kampanya kapsamında 30'uncu kez kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay görevlileri, bağışın ardından Bayrak'a teşekkür plaketi verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.