Çorum'da 550 bin 245 sentetik ecza ele geçirildi

Çorum'da düzenlenen narkotik operasyonda 550 bin 245 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce Osmancık ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada 550 bin 245 sentetik ecza ele geçirildi. Araçta bulunan ve gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

