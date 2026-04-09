        Çorum'da kuaförlerde bulunan son kullanma tarihi geçmiş 563 ürüne el konuldu

        Çorum'un Osmancık ilçesinde kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik denetimde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 563 ürüne el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce ilçedeki kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik denetim yapıldı.

        İlgili mevzuatlar çerçevesinde incelenen kuaför ve güzellik merkezlerinde ayrıca kullanılan malzemeler de denetlendi.

        Denetimlerde son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 563 saç boyası, makyaj malzemesi ve kişisel bakım ürününe zabıta ekiplerince el konuldu.

        Son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurdukları belirlenen işletmeler hakkında cezai işlem uygulanması için Osmancık Belediyesi Encümeni'ne gönderilmek üzere tutanak tutuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

