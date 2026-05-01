        Çorum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Çorum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaklaşık 1000 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 00:18 Güncelleme:
        İlçede ikindi saatlerinde başlayan yağış, Büyükdona köyü çevrelerinde şiddetini artırdı.

        Yağışın ardından köyde buğday, nohut ve ayçiçeği ekili tarım arazileri zarar gördü.

        Yağış nedeniyle ayrıca 11 kovan arı telef oldu, bir ahır ise su baskını nedeniyle boşaltıldı.

        İhbar üzerine köye Alaca Belediyesi ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaklaşık 1000 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü köyde tespit çalışması yaptı. Alaca Belediyesi görevlileri ise temizlik çalışmalarını yürüttü.

        Köy muhtarı Sebahattin Doğan, ekiplere hızla köye gelmelerinden ötürü teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

