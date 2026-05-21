Çorum'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Abdurrahman E. idaresindeki 34 MJR 625 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Karaçay mevkisinde refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

