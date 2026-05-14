Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu

Çorum'da sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.



Kent merkezinin kuzey bölgelerinde sağanak öğle saatlerinde etkisini artırdı.



Çorum-Osmancık kara yolu Sarmaşa mevkisinde ise gök gürültülü yağışla birlikte yer yer dolu görüldü.



Yaklaşık 20 dakika etkili olan yağış nedeniyle ekili araziler dolu taneleriyle kaplandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak aralıklarla hafta boyu devam edecek.



Dodurga ilçesinde ise gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.













