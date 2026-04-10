Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da "Yüzyılın Konut Projesi"nin kura çekimi yapıldı

        Çorum'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 2 bin 867 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 17:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Valisi Ali Çalgan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut" kapsamında düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde yaptığı konuşmada, proje ile Çorum'da vatandaşların yuva özlemini gidereceğini söyledi.

        Vatandaşların güvenli, huzurlu, modern yaşam alanlarına kavuşacağını vurgulayan Çalgan, "Bu projeyle geleceğe umutla bakan bir toplumun temelleri daha da sağlamlaşmakta. Birlik ve beraberlik içinde yükselen güçlü Türkiye vizyonu bugün burada bir kez daha hayat bulmaktadır. Bu anlamlı buluşma sadece yeni konutların inşası değil aynı zamanda milletimizin geleceğine duyduğu güvenin ve ortak yarınlara olan inancının da bir ifadesidir." dedi.

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur da idareleri tarafından bugüne kadar toplam 1 milyon 762 bin konut rakamına ulaştıklarına işaret etti.

        Türkiye genelinde 1500 şantiyede 400 bin konut ve sosyal donatının inşasının devam ettiğini dile getiren Sungur, 500 bin konutun proje ve tasarım çalışmalarının da eş zamanlı sürdüğünü kaydetti.

        Sungur, 25 Nisan'da İstanbul'da çekilecek kura ile sürecin tamamlanacağını ifade etti.

        AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmalarında, yeni sosyal konutların Çorum'a ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
