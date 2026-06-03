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        Çorumlu lise öğrencisi Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda bölge birincisi oldu

        –Zonguldak'ta düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali'nde Çorumlu lise öğrencisi Zelihanur Geçkin'in birinci olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 09:42 Güncelleme:
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        Çorumlu lise öğrencisi Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda bölge birincisi oldu

        –Zonguldak'ta düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali’nde Çorumlu lise öğrencisi Zelihanur Geçkin'in birinci olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandığı bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali'nde, Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Zelihanur Geçkin bölge birincisi olduğu belirtildi.

        Geçkin'in elde ettiği dereceyle Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandığı aktarılan açıklamada, öğrencinin elde ettiği başarının il ve ilçe için gurur kaynağı olduğu kaydedildi.

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