        Leblebisiyle ünlü Çorum'da üreticilere nohut tohumu dağıtıldı

        Türkiye'de, leblebi üretiminde önde gelen iller arasında yer alan Çorum'da 1006 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 113 bin 750 kilogram nohut tohumu ile 1134 çiftçiye 1648 ünite ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        Giriş: 07.04.2026 - 13:26 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum'un coğrafi işaret tescilli ürünü leblebinin üretimine katkı sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında nohut ve ayçiçeği tohumu tedarik edildi.

        Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında tedarik edin yüzde 50 hibe destekli tohumlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, törende yaptığı konuşmada, TAKE Projesi kapsamında, stratejik arz açığı olan tarımsal ürünlerin, nadasa bırakılan alanlarda ekilerek hem nadas alanlarının üretime kazandırılacağını, hem de çiftçilerin ekonomik olarak güçleneceğini bildirdi.

        Taş, "Bu desteklerle birlikte ilimizde bitkisel üretimin artırılması, tarım arazilerinin etkin kullanılması ve üreticilerimizin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Törende, konuşmaların ardından İl Müdürü Taş ve Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, üreticilere tohumları dağıttı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!

        Benzer Haberler

        Sungurlu'da Çocuk ve Genç Meclisi üyeleri fidan dikti
        Sungurlu'da Çocuk ve Genç Meclisi üyeleri fidan dikti
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı
        Çorum Belediyesi'nden gençlere spor dolu organizasyon
        Çorum Belediyesi'nden gençlere spor dolu organizasyon
        Hitit Üniversitesi Bilim Kafe'de otizm ve beslenme konuşuldu
        Hitit Üniversitesi Bilim Kafe'de otizm ve beslenme konuşuldu
        Otomobil takla attı, içindekiler kaçtı
        Otomobil takla attı, içindekiler kaçtı
        Çorum FK, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı
        Çorum FK, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı