Osmancık'ta Polis Çocuklarına Floor Curling Turnuvası Düzenlendi

Çorum'un Osmancık ilçesinde emniyet görevlilerinin çocuklarına yönelik Floor Curling turnuvası düzenlendi. Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin çocuklarına yönelik Osmancık Gençlik Merkezinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, etkinliğin ardından çocuklara hediyeler dağıttı. Çalışkan, daha sonra personel eş ve çocuklarıyla sohbet etti.

