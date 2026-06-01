        Denizli'deki otobüs kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları, yarım kalan hikayeleri anlattı

        Denizli'deki otobüs kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları, yarım kalan hikayeleri anlattı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu yaşamını yitiren 8 kişinin geride bıraktığı hikayeler yürekleri burktu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Denizli'deki otobüs kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları, yarım kalan hikayeleri anlattı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu yaşamını yitiren 8 kişinin geride bıraktığı hikayeler yürekleri burktu.

        Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı önündeki bekleyişi sürüyor.

        İşlemlerin ardından cenazeleri teslim alacak yakınları, kazada yitirdikleriyle ilgili bilgi verdi.

        Kazada ölen otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Civan Şen'in, eşi Sevda ve 9 aylık oğulları Eyüp Miraç Şen ile Kurban Bayramı ziyareti için İzmir'e gittikleri, Antalya'ya dönmek üzere otobüste oldukları belirtildi. Baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği kazada anne Sevda Şen yaralandı.

        Kazada hayatını kaybeden Gülitay Boğa ile kızı Fatma Kartal'ın Antalya'nın Alanya ilçesindeki yakınlarının mezarını ziyaret etmek amacıyla yolculuk yaptıkları öğrenildi.

        Bayram dolayısıyla İzmir'deki yakınlarını ziyaret eden Hayriye ve Mehmet Arıkan çiftinin dönüş yolculuğundaki kazada Mehmet Arıkan yaralı kurtuldu, eşi ise yaşamını yitirdi.

        Yaklaşık iki ay önce evlenen Sami ve Merve Erik çiftinin de bayram tatilinin ardından Alanya'ya dönmek üzere otobüste bulundukları belirtildi. Kazada hafif yaralanan Sami Erik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        - Final sınavları için otobüsle Alanya'ya dönüyormuş

        Kazada hayatını kaybeden Zehra Eyiol'un, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

        Bayram tatilini ailesinin yanında geçiren Eyiol'un, final sınavlarına girmek ve mezuniyet törenine hazırlanmak üzere Alanya'ya döndüğü belirtildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi daha taburcu edildi, böylece 33 yaralıdan 19'unun tedavileri tamamlanmış oldu, Denizli, İzmir ve Antalya'da 14 yaralının tedavisi ise sürüyor.

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Dün, Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsünün, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

