GÜNCELLEME 4 - Denizli'de bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.



Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, sürücü Merdun ve yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.



Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.​​​​​​​



Ekiplerin bölgedeki çalışması tamamlandı.



Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat Denizli yönünde trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.



- 17 kişi taburcu edildi



Öte yandan, hastanelerde tedavileri tamamlanan yaralılardan 17'si taburcu edildi.



Yaralılardan 16'sının tedavisinin sürdüğü, 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.



Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgu önündeki bekleyişi sürüyor. Yaşamını yitiren 8 kişinin cenazeleri, DNA incelemelerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.



- Otobüs yarım saat önce klima arızası nedeniyle durmuş



Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan bazılarının jandarmaya verdikleri ifadelerinde, otobüsün yarım saat önce sürücü tarafından "klima çalışmıyor" şikayetiyle durdurulduğunu söyledikleri öğrenildi.



Kazada hayatını kaybeden sürücünün otobüsten inip gerekli kontrolü yaptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirten yolcuların ifadelerinde, bir süre ilerleyen aracın daha sonra şerit değiştirip bariyerlere çarptığı, durduktan sonra yangın çıktığını, camların kırılmasıyla alevlerin arttığını anlattıkları belirtildi.



Bu arada otobüsün yedek sürücüsü Süleyman Çelebi'nin olay esnasında dinlenme bölümünde istirahat ettiği, kazanın ardından itfaiye ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi.

