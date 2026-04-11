        Pamukkale Üniversitesi Rektörü Güngör görevdeki 1 yılını değerlendirdi

        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, göreve başlamasının ardından geçen bir yıllık süreçte üniversitede yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Giriş: 11.04.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Güngör, düzenlediği basın toplantısında, barışı odaklı, katılımcı liderlik ve şeffaf yönetim anlayışıyla yürütülen çalışmaların, üniversiteyi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha güçlü bir konuma taşıdığını belirtti.

        Son bir yılda gerçekleştirilen yatırımlara değinen Güngör, şunları kaydetti:


        "İnşaatı devam eden 10 bin metrekarelik diş hekimliği uygulama hastanemizin yeni binası, hukuk ve mimarlık fakültelerimizin yer aldığı toplam 12 bin metrekarelik yeni binamız da tamamlanmak üzere. Denizli Teknik Bilimler MYO'da 6 bin metrekarelik yeni eğitim alanları oluşturduk. Kampüsümüzde yeşil alan büyüklüğünü 260 bin metrekareye ulaştırdık."

        Güngör, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından proje çeşitliliğini ve destek kapasitesini güçlendirerek 230 milyon bütçe ile 289 bilimsel araştırma projesine destek sağladıklarını anlattı.


        Üniversite-sanayi ve kamu işbirlikleri kapsamında, bir yıl içerisinde 54 kurumsal protokol imzaladıklarını ifade eden Güngör, ​​​​​​​Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin konaklamalı bir yapıya dönüştürülmesi için ihale aşamasına gelindiğini söyledi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

