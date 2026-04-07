Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Afrika'dan Dicle Vadisi'ne gelen leylekler bu yıl besin sıkıntısı yaşamayacak

        BESTAMİ BODRUK - İlkbaharda Afrika'dan Diyarbakır'daki Dicle Vadisi'ne gelen leyleklerin artan mevsimsel yağışlar sayesinde bu yıl beslenme sıkıntısı yaşamayacağı öngörülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kış aylarını Afrika'da Nil Nehri kıyısında geçiren leylekler, ilkbaharda Dicle Vadisi'ne göç ediyor. Vadi üzerinde elektrik direkleri başta olmak üzere yüksek yerlerdeki yuvalarına dönen leylekler, kuluçkaya yatıyor.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, AA muhabirine, leyleklerin Türkiye'de yaz göçmeni kategorisinde olan bir tür olduğunu ve Dicle Vadisi'nde 2000'li yılların başından beri gözlemlendiğini söyledi.

        Dicle Vadisi'ndeki leylek kolonilerinde yapılan gözlemlerde üreme başarısının birçok bölgenin ortalamasının üzerinde olduğunun görüldüğünü ifade eden Karakaş, "Son yıllarda kuraklığa bağlı olarak ulaşılabilir besin kaynaklarının az olmasıyla üreme başarısının azaldığı bildirilmişti. Bu sene artan yağışla ulaşılabilir besin kaynaklarının fazla olacağını düşünüyoruz. Besin kaynaklarının fazla olmasına bağlı bu türün popülasyonunda üreme başarısının da fazla olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

        Karakaş, Dicle Nehri boyunca sıralanan yuvalarda konaklayan leyleklerin, tarım arazilerinde ve nehir yatağındaki birçok eklem bacaklıyı ve sürüngeni yavrularına besin olarak sunduğunu belirtti.

        - "Hayvan sayılarında da artış öngörüyoruz"

        DÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar da son 5-6 yıldır özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuraklığın etkisine bağlı olarak hayvanlarda birey kayıplarının gözlemlendiğini söyledi.

        Birey kayıplarında en büyük etkenlerden birinin besin bulma güçlüğü olduğunu dile getiren Satar, "Besin bulamadıkları için yavru sayılarında da azalma söz konusuydu. Leyleklerin ve diğer kuşların, memelilerin yavrularında ölüm söz konusuydu. Bu gelen yağışlarla doğada bir canlılık bekliyoruz. Hayvan sayılarında da bir artış öngörüyoruz." görüşünü paylaştı.

        Su kaynaklarında yaşayan hayvanlardaki artışın daha iyi bir besin ortamı sunacağını anlatan Satar, sulak alanların artmasıyla buradaki omurgasız hayvanlarda da bir artışın söz konusu olacağını belirtti.

        Satar, "Örneğin kurbağaların bol olması bunların besin bulması demek. Besin zincirindeki bir eksiklik en üst seviyedeki canlıları bile etkiliyor. Dolayısıyla leyleklerin beslenebilmesiyle hayatta kalan yavruların sayısı 2 değil de 4 olacak. Anne leylekler yavrularını rahat bir şekilde besleyebilecektir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

