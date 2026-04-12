        Diyarbakır merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte siteler ve sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Giriş: 12.04.2026 - 13:33 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları kullanılarak bungalov ev kiralama vaadiyle vatandaşların dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Şüphelilere yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Zonguldak ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 210 milyon 58 bin 259 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

