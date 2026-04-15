Diyarbakır'da bir kişi silahla eşini öldürdü, kızını yaraladı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi silahla eşini öldürdü, kızını yaraladı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi silahla eşini öldürdü, kızını yaraladı.
Z.A. (72), Selahaddin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde eşi K.A. (58) ve kızı H.A'ya (37) silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan H.A, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.