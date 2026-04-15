Diyarbakır'da bir kişi silahla eşini öldürdü, kızını yaraladı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi silahla eşini öldürdü, kızını yaraladı.



Z.A. (72), Selahaddin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde eşi K.A. (58) ve kızı H.A'ya (37) silahla ateş açtı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan H.A, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

