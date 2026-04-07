        Diyarbakır'da "Dünya Sağlık Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi

        Diyarbakır'da, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        Giriş: 07.04.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Merkez Yenişehir ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından obeziteye karşı farkındalığın artırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla yürüyüş programı düzenlendi.


        Millet Bahçesi önünde bir araya gelen katılımcılar, Anıtpark'a kadar yürüdü, bazı katılımcılar da bisikletleriyle yürüyüşte yer aldı.


        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Turgay Sayın, AA muhabirine, "Dünya Sağlık Günü" kapsamında obeziteye karşı hareketlilik programı düzenlediklerini belirtti.


        Sayın, "Programımıza il müdürlüğümüzden antrenörler, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İl Sağlık Müdürlüğünden arkadaşlarımız da etkinliğimize katkı sundu. Bu etkinlikle öncelikli amacımız halkımızı obeziteye karşı bilinçlendirmek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da öğrenciler için ağız ve diş sağlığı çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da öğrenciler için ağız ve diş sağlığı çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da 'Güneydoğu Yerel Zincirler Fuarı' açılışı yapıldı
        Diyarbakır'da 'Güneydoğu Yerel Zincirler Fuarı' açılışı yapıldı
        Diyarbakır'da sosyal medya bilinçlendirme konferansı düzenlendi
        Diyarbakır'da sosyal medya bilinçlendirme konferansı düzenlendi
        Kızılay Sur Şubesi ve GAPUTAEM çiftçiler için fide yetiştiriyor
        Kızılay Sur Şubesi ve GAPUTAEM çiftçiler için fide yetiştiriyor
        Diyarbakır'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması: 3 ayda 4 bin 456 öğ...
        Diyarbakır'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması: 3 ayda 4 bin 456 öğ...
        Prof. Dr. Akdağ: ''Sağlıklı bir vücut için en önemli kriterlerden biri kalp...
        Prof. Dr. Akdağ: ''Sağlıklı bir vücut için en önemli kriterlerden biri kalp...