Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.



Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GU 3337 plakalı otomobil ile 34 SN 1819 plakalı otomobil, Diyarbakır-Mardin Kara yolu Çukurbaşı Kavşağı'nda çarpıştı.



Kazada, şarampole devrilen 34 GU 3337 plakalı otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

