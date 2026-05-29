Diyarbakır'da yangın çıkan binada dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yangın çıkan binada dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan 11 katlı binanın 8'inci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri, ekiplerin müdahalesiyle tahliye edildi. Ekipler, iki çocuğu kurtardı, dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sebebiyle evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan, yangına müdahale anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

