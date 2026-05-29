Diyarbakır'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için ekipler arama çalışması başlattı. Kırsal Koru Mahallesi'nde dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan Mehmet Üçer'in yakınları durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Üçer’in bulunması için başlatılan arama çalışmalarını dron desteğiyle sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.