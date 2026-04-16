Diyarbakır'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kamyonetin motosikletle çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Dere Mahallesi'nde, plakaları henüz öğrenilemeyen V.C. (50) idaresindeki kamyonet ile Emrah İlter'in (20) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Eğil Devlet Hastanesine kaldırılan İlter, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü V.C. gözaltına alındı.
