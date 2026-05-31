Diyarbakır'da otobüs ve otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. U.A. idaresindeki 21 AAE 513 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Oğlaklı TOKİ konutları 5. etaptaki kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 HE 9242 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

