Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen, sürücünün hayatını kaybettiği, eşinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 21:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen, sürücünün hayatını kaybettiği, eşinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı gözaltına alındı.

        Eşi S.Ş. (44) ile tarlasından evine dönen Hüseyin Ş'nin (51) idaresindeki 16 SLP 06 plakalı hafif ticari araç, kırsal Çukurdere Mahallesi mevkisinde kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Saldırının ardından araç şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan S.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), saldırıya ilişkin Z.Ş. (59), Z.Ş. (30), S.Ş. (27) ile M.Y'yi (40) yakaladı.

        Jandarmada işlemleri süren şüphelilerin, saldırıya uğrayan araçtaki kişilerle arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Denizli'deki kazada kahreden gerçek!
        Denizli'deki kazada kahreden gerçek!
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!

        Benzer Haberler

        Bakan Kurum: "Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik"
        Bakan Kurum: "Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik"
        Diyarbakır'da hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü öldü,...
        Diyarbakır'da hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü öldü,...
        Diyarbakır'da alt geçidin duvarına çarpan SUV tipi araçtaki 5 kişi yaraland...
        Diyarbakır'da alt geçidin duvarına çarpan SUV tipi araçtaki 5 kişi yaraland...
        Seyir halindeki otomobil alt geçitte duvara çarptı: 5 yaralı
        Seyir halindeki otomobil alt geçitte duvara çarptı: 5 yaralı
        Hafif ticari araca silahlı saldırıda öldü, eşi ve oğlu yaralandı
        Hafif ticari araca silahlı saldırıda öldü, eşi ve oğlu yaralandı
        Ağabey, arazi nedeniyle kardeşinin olduğu aracı taradı: 1 ölü, 1 ağır yaral...
        Ağabey, arazi nedeniyle kardeşinin olduğu aracı taradı: 1 ölü, 1 ağır yaral...