GÜNCELLEME - Narin Güran cinayetine ilişkin komşu Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmasının ardından, Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına başlandı.



Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Bahtiyar ile Narin'in babası Arif Güran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve taraf avukatları hazır bulundu.



Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada savunma yapan Nevzat Bahtiyar, olay günü sabahı 06.30 sıralarında elektrik onarımı işi için Çarıklı beldesine gittiğini belirtti.



Öğleden sonra eve geldiğini ifade eden Bahtiyar, şunları anlattı:



"Eşim suyumuzun akmadığını söyledi ama saati hatırlamıyorum. Salim Güran'ı (amca) aradım su akmadığı için. Başka bir şey konuşmadık. Salim Güran beni çağırdı. Evin yukarısında bulunuyordu. Yaklaşık 50 metre uzaktaydı. Beni çağırdığı tepeye gittim. Arif Güran'ın evine gittik. Narin'in cesedi sol tarafta bir odadaydı. Hangi odada olduğunu hatırlamıyorum. 'Cesedi götüreceksin' dedi. 'Götürmem' dedim. Silah çekerek beni ve oğlumu tehdit etti. 'Önce oğlunu sonra seni öldürürüm' dedi. Mecbur kaldım cesedi götürmeye. Battaniyenin içerisine koyduk. Kapıya kadar benimle beraber geldi. Ondan sonra ben götürdüm. Benimle gelmedi. Bizim evin ahırına götürdüm. Daha sonra cesedi bir torbaya koydum. Cesedi arabaya koydum. Yüksel Güran'ın ise evinin yanında ağladığını gördüm. Daha sonra Salim Güran gelerek battaniyeyi benden aldı. 'Cesedi götür kimse görmesin' dedi. Cesedi dereye götürdüm. Olayı daha sonra açığa çıkardım. Ben söylemeseydim, kimse cesedi görmezdi, ben de burada olmazdım. Arif Güran'ın evine gittiğimde sadece Salim Güran vardı. Neden iftirada bulunayım ki? Karakoldaki ilk ifademde korkuyordum. Şimdi verdiğim ifadeler doğru. Bu cinayetle benim bir alakam yok. Salim Güran bunu bana yaptırdı. Mecbur kaldığım için cesedi götürdüm, keşke olmasaydı. Gittiğimde Narin ölmüştü. Kontrol etmedim cesedi. Üzerime isnat edilen suçu kabul etmiyorum. Cesedi dereye götürüp, bıraktığımda üzerine iki taş parçası koydum. Cesedi bıraktıktan sonra olay yerine daha sonra hiç gitmedim. Olayı biliyordum, korktuğum için söyleyemiyordum. Pişmanım. Cesedi oradan çıkarmayı düşünüyordum ama jandarma ve kamera vardı diye yapamadım."



Savunması sırasında baba Arif Güran sanık Bahtiyar'a tepki gösterdi.



Tepkilerin sürmesi üzerine Güran ailesinin bazı fertleri güvenlik güçlerince salondan çıkartıldı.



Mahkeme Başkanı, Arif Güran'a, "Acınızı anlıyorum, başınız sağ olsun." dedi.



Savcının, Salim Güran'ı aradığı saat ile Güran'ın kendisine seslendiği saat arasındaki süreyi sorması üzerine Bahtiyar, "Saati hatırlamıyorum. Eve girdikten sonra onu takip ettim. O içeriye girdi, ben de ardından girdim. Ceset olduğunu bilmiyordum. Bilseydim girmezdim. Bana, 'Beni ve annesini birlikte gördü, ben de onu öldürdüm. Cesedi sen götüreceksin.' dedi. Tehdit edince mecbur kaldım." ifadelerini kullandı.



Arif Güran ise ifadesinde şunları söyledi:



"Bu adam 6 kez ifade verdi, hepsi de çelişkili ifadeler. Salim, Yüksel ve Enes daraltılmış baz ile cezalandırıldı. Benim kızım katledildi. Bu adam hassas değil ki olayı öyle anlatsın. Mahkeme kararını tanımıyorum. O kadar jandarmanın içinde 'Senin kızını Salim öldürdü, ben de buraya gömdüm' deseydin kim sana ne yapardı? Polis ile beraber tekrar keşif yapılmasını istiyorum. Ailem yok oldu. Salim ve Yüksel (anne) yaptıysa cezalandırılsın. Diğer kızım 10 gün boyunca hastanede yattı, vefat etti. Sosyal medyada 'Arif Güran'ın diğer kızı da öldürülmüş' denildi. Adalet istiyorum, kızımın hakkını istiyorum. Kızımın ölümünden kimin parmağı varsa devlet o parmağı kessin. Bunun içinde Salim, Yüksel ve Enes, kimin parmağı varsa net bir şekilde bunu istiyorum."



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da sanığın "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme Başkanı'nın "Salim ile aranız nasıldı, yakın arkadaş mıydınız? Neden cesedi başka kimseye vermedi?" sorusu üzerine Bahtiyar, "Nereye gidersek beraber giderdik, samimiydik. O gün kimse evde yoktu, sadece Salim Güran vardı. Bana güvendiği için demek ki cesedi bana verdi. Salim ile telefonda konuştuğumuzda ince bir kadın sesi geldiğini duydum, detayını hatırlamıyorum." dedi.



Arif Güran'ın avukatlarından Ezgi İpek'in "Telefonuna birkaç kez format atmaya çalışmışsın. Kimse sana yardımcı oldu mu?" diye sorması üzerine Bahtiyar, "Okuma-yazmam var ama hiç mesajla bile uğraşmam. Üzerinden zaman geçmiştir ve böyle bir şeyi hatırlamıyorum. Kimseden yardım aldığımı da hatırlamıyorum. Telefonumda şifre yok, herkes girip kullanmış olabilir." ifadelerini kullandı.



Avukat Berat Kocakaya ise olay yerinde canlandırma ve keşif yapılması, dava dosyasında yer alan raporlarda çelişkilerin giderilmesi için bir rapor hazırlanması, Dara-2 kayıtları alınarak canlandırma yapılıp rapor hazırlanması, iyileştirilmiş görüntü kayıtlarının izletilerek sanığa soru sorulması, Nevzat Bahtiyar'ın oğlunun ve baldızının dinlenilmesi yönünde taleplerde bulundu.



Sanık Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş da yerel mahkemenin müvekkiline verdiği kararı doğru bulduğunu savunarak, bu yönde karar verilmesini talep etti.



Heyet, söz konusu taleplerin oy birliğiyle ayrı ayrı reddine karar verdi.



Duruşmaya bir süre ara verildi.



- Savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu



Aranın ardından başlayan duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkında sunduğu mütalaasında, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.



Esas hakkında verilen mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık Bahtiyar, "Delilleri ben yok etmedim. Ben delilleri yok etseydim burada olmazdım. Benim suçum nedir? Sessiz kalmasaydım beni de oğlumu da öldüreceklerdi. Sessiz kalmamın nedeni bundan ibarettir." ifadelerini kullandı.



Avukat Berat Kocakaya, yargılamayı yapan mahkemeye, reddi hakim talebinde bulundu.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da sanığın cezalandırılması yönündeki esas hakkındaki mütalaaya iştirak ettiklerini belirtti.



Sanık Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ise müvekkilinin olay anına ilişkin savunmalarının doğruyu yansıttığını iddia ederek, şunları kaydetti:



"Daraltılmış baz çalışmasında çelişkiler bulunmaktadır. Dava dosyasında yer alan bazı raporlar birbirleriyle çelişiyor. HTS kayıtları incelenerek rapor hazırlanmasını istiyoruz. Daraltılmış baz raporu yüzünden müvekkilim ömrü boyunca cezaevinde kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Daraltılmış baz çalışması delil değildir. Daha önce mahkeme, müvekkilimin suçtan sonra olay yerine gittiğine yönelik karar vermişti. Dolayısıyla iddia makamının esas hakkındaki mütalaasına iştirak etmiyorum. Müvekkilimin suça iştirak ettiğine ve yardım ettiğine dair herhangi bir beyan veya delil bulunmamaktadır. Diğer 3 sanık zaten iştirakten ceza aldı ve cezaları Yargıtay tarafından onandı. Mahkeme tarafından önceki heyetin verdiği karar şeklinde müvekkilim hakkında 'delilleri karartma' suçundan ceza verilmesini, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum."



Mahkeme heyeti verilen aranın ardından taraf avukatlarının taleplerinin reddine, sanık Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.



- Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanmıştı



Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.



Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

