Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı Çermik'te kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kutlandı. Çermik Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İlçe Emniyet Amir Vekili Muhiddin Hakan Demircioğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının köklü geçmişine ve toplum huzurundaki önemli rolüne vurgu yaparak, teşkilatın 181 yıldır milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.