        AK Parti Düzce İl Başkanı Şengüloğlu'dan Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak'a özür çağrısı

        AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Akçakoca Belediye Meclisi toplantısında yaşanan tartışmaya ilişkin, Belediye Başkanı Fikret Albayrak'a meclis üyelerinden ve Akçakoca halkından özür dileme çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Şengüloğlu, Akçakoca Belediye Meclisinin dünkü nisan ayı toplantısında yaşanan tartışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        "Olayları hayretler içerisinde izlediğini" belirten Şengüloğlu, şunları kaydetti:

        "Gördüm ki CHP Akçakoca örgütünün içindeki çekişme, Belediye Başkanı'nın ruh halini oldukça bozmuş. AK Parti'li meclis üyemiz Zafer Küçük'ün denetim raporlarındaki harcamaları gündeme getirmesi, kendisini kızdırmış. Başkan Bey, hırsını AK Parti'li meclis üyelerimizden çıkarmaya kalkmış. Bu durum tek kelimeyle siyasi tükenmişliktir, acizliktir, Akçakoca halkının iradesine hadsizlik ve bu iradeyle seçilmiş meclis üyelerine saygısızlıktır."

        Albayrak'a seçildiği günden bu yana Akçakoca'nın yararına olacak işlerde destek olacaklarını, şerrine olduğunu düşündükleri işlerde ise destek olmayacaklarını söylediklerini anlatan Şengüloğlu, "Bu söylemimizi Akçakoca'ya hizmet olarak eyleme döktük ve asla nezaketimizi bozmadık. Akçakoca Belediye Başkanı'na sesleniyorum, derhal Akçakoca halkımızın iradesiyle seçilmiş meclis üyelerimizden ve Akçakoca halkından özür dileyin. Bizler nezaketimizi bozmadan doğruları söylemeye devam edeceğiz. Sizler rahatsız olsanız bile…" ifadelerini kullandı.

        - Meclis toplantısındaki tartışma

        Akçakoca Belediyesinin dün gerçekleştirilen nisan ayı meclis toplantısında, genel bütçe görüşmesi esnasında Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşanmış, Albayrak, bir basın mensubunun görüntü almasına tepki göstermişti. Basın mensubu, görevliler tarafından dışarı çıkarılmıştı.

        Tartışma sonucu yaşanan gerginlik nedeniyle toplantıya ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

