D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.



Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkisini gösterdi.



Güzergahın Düzce geçişinde yer alan Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı mevkileri ile Bolu kesiminde kalan Karayolları kavşağında sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Bölgede yer yer sağanak geçişleri de görüldü.



Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

