        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce Belediyesinden kent merkezinde faaliyet gösteren AVM'ye ilişkin açıklama:

        Düzce Belediyesi, kent merkezinde yer alan bir alışveriş merkezinde yangın güvenliği önlemlerinin ilgili mevzuata uygun olmadığını, verilen süre içinde gerekli tadilat işlemlerinin de tamamlanmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığının talimatları doğrultusunda Valilik tarafından belediyeye iletilen 31 Ocak 2025'teki yazı kapsamında, kentte faaliyet gösteren alışveriş merkezlerinin imar, ruhsat ve yangın güvenliği açısından denetlenmesine yönelik sürecin geçen yılın 7 Mayıs tarihinde başladığı kaydedildi.

        Bu çerçevede Krempark, Royal Gold ve Özdilek AVM'nin denetime tabi tutulduğu, yapılan incelemelerde tespit edilen eksiklerin giderilmesi için işletmelere süre tanındığı ifade edilen açıklamada, söz konusu alışveriş merkezlerinden ikisinin düzenlemeleri mevzuata uygun şekilde yerine getirdiği, Krempark AVM'nin tanınan süreler içinde eksiklerini tamamlamadığından 27 Mayıs 2025 tarihinde mühürlendiği aktarıldı.

        Açıklamada, Krempark yönetiminin talebi üzerine alışveriş merkezi içinde faaliyet gösteren esnafın mağdur olmaması için tadilatların tamamlanması amacıyla 27 Mayıs'ta 30 gün, 24 Haziran'da 30 gün, 28 Temmuz'da 15 gün süre verildiği bildirdi.

        Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dayanak gösterilerek 11 Eylül 2025'te işletmeye 31 Aralık 2025'e kadar ek süre tanındığı kaydedilen açıklamada, "2026 başında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden 31 Mayıs 2026 tarihine kadar ticari faaliyet göstermemek koşuluyla tadilat için tekrar ek süre verildi. 2026 itibarıyla Krempark AVM'de yapılan denetimlerde, yangın güvenliği önlemlerinin ilgili mevzuata uygun olmadığı, verilen tadilat süresi içinde gerekli tadilat işlemlerinin tamamlanmadığı, belediyemize herhangi bir tamamlayıcı resmi başvuru ve müracaatın yapılmadığı ve ticari faaliyetini sürdürdüğü tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği, Krempark AVM'nin de yangın güvenliği tedbirlerini eksiksiz sağlamasının zorunlu olduğunun belirtildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "Günlük ziyaretçi sayısının yüksek olduğu Krempark AVM, mevcut durumuyla bu yükümlülükleri karşılamadığından ciddi bir risk oluşturmaktadır. Düzce Belediyesi olarak, ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve talimatlara uyma zorunluluğumuz kapsamında imar, ruhsat ve yangın mevzuatlarına uygunluğu sağlamak adına yaklaşık 1 yıldır devam eden bu süreçte AVM yönetimi tarafından suistimal edilen tutumumuzun sona erdiğini belirtmek isteriz. Royal Gold ve Özdilek AVM'ye mevzuata uygun davranışlarından dolayı teşekkür ederken, Krempark AVM yönetiminin kanun ve yönetmelikleri hiçe sayan tutumunun özellikle Düzceli hemşehrilerimizi ve yapı içindeki esnafımızı mağdur edecek noktaya gelmiş olmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bugünden itibaren bu denli hassas bir konuda Düzce Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına gereken tüm resmi adımları en kısa zamanda atacağımızı değerli Düzce kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!

        Benzer Haberler

        Sahte altınla 560 bin TL dolandırdılar; 4 gözaltı
        Sahte altınla 560 bin TL dolandırdılar; 4 gözaltı
        Çok sayıda sahte altını 560 bin liraya satan 4 şüpheliye jandarma baskını
        Çok sayıda sahte altını 560 bin liraya satan 4 şüpheliye jandarma baskını
        Düzce Belediyesi resmi adımları atacağız
        Düzce Belediyesi resmi adımları atacağız
        Düzce DERİM uygulamasında pilot il oldu
        Düzce DERİM uygulamasında pilot il oldu
        Salyangoz ve sümüklü böcek uyarısı
        Salyangoz ve sümüklü böcek uyarısı
        Düzce'de küçük kız İstiklal Marşı'nı hem okudu hem ağladı
        Düzce'de küçük kız İstiklal Marşı'nı hem okudu hem ağladı