Düzce merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Düzce merkezli 2 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.S'nin (51) yapay zekayla hazırlanan sözde yatırım içerikli reklamlar aracılığıyla bilişim sistemleri kullanılarak oluşturulmuş sahte yatırım ortamlarına yönlendirildiğini ve kendisine verilen IBAN numaralarına 1 milyon 58 bin 400 lira göndererek dolandırıldığını beyan etmesi üzerine çalışma başlattı.



Banka hesap hareketlerinde 8 milyon lira para giriş çıkış işlemi tespit edilen E.Ş (56), H.S.K (47), V.E. (44), B.N.A (26). ile E.Y. (46) Kocaeli ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı, 5 cep telefonu ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S.K, E.Ş. ve E.Y. tutuklandı, B.N.A. ile V.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

