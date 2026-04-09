        Düzce merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Düzce merkezli 2 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 20:07 Güncelleme:
        Düzce merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Düzce merkezli 2 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.S'nin (51) yapay zekayla hazırlanan sözde yatırım içerikli reklamlar aracılığıyla bilişim sistemleri kullanılarak oluşturulmuş sahte yatırım ortamlarına yönlendirildiğini ve kendisine verilen IBAN numaralarına 1 milyon 58 bin 400 lira göndererek dolandırıldığını beyan etmesi üzerine çalışma başlattı.

        Banka hesap hareketlerinde 8 milyon lira para giriş çıkış işlemi tespit edilen E.Ş (56), H.S.K (47), V.E. (44), B.N.A (26). ile E.Y. (46) Kocaeli ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı, 5 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S.K, E.Ş. ve E.Y. tutuklandı, B.N.A. ile V.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Benzer Haberler

        8 milyonluk siber dolandırıcılık: 3 tutuklama
        8 milyonluk siber dolandırıcılık: 3 tutuklama
        Telefonuna gelen "hibe kredi" mesajına inandı, 1 milyon lirasından oldu Wha...
        Telefonuna gelen "hibe kredi" mesajına inandı, 1 milyon lirasından oldu Wha...
        Düzce protokolünden Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla...
        Düzce protokolünden Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla...
        Bedensel engelli, 12 kilo uyuşturucuyla yakalandı
        Bedensel engelli, 12 kilo uyuşturucuyla yakalandı
        Düzce'de polislere sosyal deney
        Düzce'de polislere sosyal deney
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan minibüste 12 kilogram uyuştu...
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan minibüste 12 kilogram uyuştu...