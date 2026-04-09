Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce protokolünden Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

        Düzce Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Makas, mesajında, Türk bayrağının vatan topraklarında dalgalanması uğrunda canından vazgeçmeyi şeref sayan onurlu Türk Polis Teşkilatının 181 yıldır suç ve suçlularla olan mücadelesinde bir adım geri durmadığını kaydetti.


        Polis teşkilatının Türk milletinin birlik ve beraberliğin idamesinden bir an bile vazgeçmediğini aktaran Makas, şu ifadeleri kullandı:


        "Türk Polis Teşkilatı, vazifesini yürütürken gösterdiği hukuka uygun, temel hak ve özgürlüklere saygılı, ilkeli çalışma anlayışıyla dünyadaki benzer teşkilatlar arasında önemli yere sahip olmayı her zaman başarmıştır. İki asra yaklaşan tecrübesi, birikimi, teknik ve fiziki kuvvetiyle Türk Polis Teşkilatımız vatandaşlarımızı güvende tuttuğu kadar, terör, organize suçlar, düzensiz göç, bağımlılıkla mücadele, asayiş ve trafik düzenin sağlanmasında da milletimizin emrinde olmaya devam edecektir."

        -"Polis teşkilatımız güçlü yapısıyla gurur kaynağımızdır"

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü da mesajında, polislik mesleğinin önemine değindi.


        Milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlayarak, şunları kaydetti:


        "Gece gündüz demeden, büyük fedakarlık ve özveriyle görev yapan kahraman polislerimiz, hukukun üstünlüğünü, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma adına her zaman en ön safta yer almaktadır. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan teşkilatımız, sahip olduğu köklü geçmişi ve güçlü yapısıyla gurur kaynağımızdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

