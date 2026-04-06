        Edirne Haberleri

        Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Edirne merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve MASAK analizleri sonucunda, 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağı deşifre edildi.

        Ekiplerce, Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

