Edirne'de 4 bin 613 litre sahte sıvı deterjan ele geçirildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 4 bin 613 litre sahte sıvı deterjan ele geçirildi.
Giriş: 09.05.2026 - 10:21 Güncelleme:
Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.A'nın evinde ve deposunda arama yaptı.
Aramada, çeşitli cins ve markalara ait piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 950 bin lira olan 3 bin 168 litre sahte sıvı deterjan ve 1 bin 445 litre sıvı deterjan ham maddesi ele geçirildi.
A.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
