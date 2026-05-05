        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de "Adalet, Ekonomi ve Milli Güvenlik Paneli" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bihlun Tamaylıgil, Yankı Bağcıoğlu ve Gökçe Gökçen konuşmacı olarak katıldı.

        Tamaylıgil, adalet ve hukuku temel alan bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, "Türkiye’yi hak temelli adalet ve hukuk anlayışıyla yöneteceğiz. Yıllardır gündemden kaldırılan planlamayı yeniden hayata geçireceğiz. İhtiyacı doğru veriler ve tespitlerle ortaya koyup, doğru hedeflerle planlamayı gerçekleştireceğiz." dedi.

        Tarım, esnaf ve sanatkar, emekli ve gençlerin sorunlarının demokratik değişimlerle çözüleceğini ifade eden Tamaylıgil, bu alanlarda kapsamlı politikalar geliştireceklerini söyledi.

        Gökçen de kadına ve çocuğa yönelik suçlarla ilgili adalet temelli önlemler alacaklarını dile getirerek, "Sağlıkta şiddete ilişkin önergeler ve kanun değişikliği teklifleri verdik ancak bu konuda yeterli siyasi irade gösterilmedi." diye konuştu.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eczacı olduğunu hatırlatan Gökçen, Özel'in sağlık örgütleriyle yakın iletişim içinde bulunduğunu belirtti.

        Bağcıoğlu ise partinin "mavi vatan" konusundaki yaklaşımına değinerek, Türkiye'nin Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin korunması gerektiğini vurguladı.

        Bağcıoğlu, "Mavi vatan, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız' sözünün vücut bulmuş halidir." ifadelerini kullandı.

        Panele, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, ilçe belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

