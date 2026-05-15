Edirne'de asayiş

Uzunköprü ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.



Yeniköy Mahallesi'nde Y.M'ye ait motosiklet iş yerinin yakınında park halindeyken çalındı.



Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri kamera kayıtlarından motosikleti çalan şüpheliyi tespit etti.



Gözaltına alınan V.Ç. işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Motosiklet sahibine teslim edildi.



- İlaç içen çocuk hastaneye kaldırıldı



Edirne'de şeker sanıp vitamin ilacı içen çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Abdurrahman Mahallesi'nde 3 yaşındaki K.Ç'nin ailesi vitamin ilacı kutunun boş olduğunu fark etti.



Şeker sanıp vitamin ilacı içtiği belirlenen çocuk zehirlenme şüphesiyle aile tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Küçük çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.



- Köpeğin ısırdığı kişi yaralandı



Keşan ilçesinde köpeğin ısırdığı kişi yaralandı.



Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde H.G'yi bir köpek bacağından ısırdı.



Bu sırada köpeğin sahibi H.C. olay yerine gelerek yaralı kişiye kolonya verip köpeğin aşılarının olduğunu ifade etti.



H.G. polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu.

