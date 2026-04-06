        Edirne'de aşçılık kursuna yurt dışı istihdam garantisi

        Edirne'de gastronomi alanında nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla yürütülen Edirne Şef Akademi eğitim programı kapsamında, yurt dışı istihdam garantili aşçılık kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Daha önce yurt içinde istihdam imkanı sunan akademi, yeni programla kursiyerlerine uluslararası çalışma fırsatı sağlamayı hedefliyor.

        Program kapsamında eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde anlaşmalı restoranlarda istihdam edilecek.

        Yaklaşık 12 hafta süren ve toplam 450 saatten oluşan eğitim programında öğrenciler, hem teorik hem de uygulamalı derslerle mesleki becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Müdürü Güliz Elif Yardımcı, AA muhabirine, akademinin önceki dönemlerde yetiştirdiği aşçıların Trakya'da istihdam edildiğini ve projenin örnek bir model haline geldiğini söyledi.

        Yurt dışından gelen talepler doğrultusunda yeni bir adım attıklarını belirten Yardımcı, şöyle konuştu:

        "Yurt dışındaki partnerlerimiz, bölgemizde yürüttüğümüz projeyi örnek göstererek özellikle turizm sektöründe nitelikli mutfak personeline ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Bizden, bu eğitimleri tekrar ederek kursiyerleri kendi bölgelerinde istihdam etmek istediklerini belirttiler. Bu da gençlerin kariyer planlamasına uluslararası bir boyut kazandırmak açısından bizi çok memnun etti."

        Burgaz Ticaret Odası ve Bulgaristan Konsolosluğu ile ön görüşmelerin yapıldığını aktaran Yardımcı, süreç kapsamında çalışma izinleri ve resmi işlemlerin başlatıldığını dile getirdi.

        Yardımcı, "Kursiyerlerin göç dairesi başvuruları, çalışma izinleri ve konsolosluk işlemleri yürütülüyor. Bu programla gençlerin hayatında yeni bir sayfa açılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Usta öğretici Ayşe Söylemez ise eğitimlerde Türk mutfağının yanı sıra uluslararası mutfak tekniklerine de yer verdiklerini belirtti.

        Öğrencilere dünya mutfağı, İtalyan mutfağı, çorba çeşitleri ve otel mutfağına yönelik uygulamalı eğitimler verildiğini ifade eden Söylemez, sektörün ihtiyaçlarına uygun bir içerik oluşturduklarını kaydetti.

        Kursa katılan öğrencilerden Nazlıcan Nur Çakmen de aşçı olma hayaliyle programa başvurduğunu belirterek, kursun kendileri için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

        Programın, hem yurt içinde hem de yurt dışında istihdamı destekleyen yeni projelere zemin hazırlaması bekleniyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Sun Tzu'ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Penaltı kararı doğru mu?
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        12 soruda doğum izni
