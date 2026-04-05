        Edirne'de bıçaklanarak öldürülen Gülden Coni anıldı

        Edirne'de Gülden Coni, bıçaklanarak öldürülüşünün birinci yılında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Eski Cami önünde toplanan grup, ellerinde Coni'nin fotoğrafları ve pankartlar taşıyarak sloganlar eşliğinde Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

        Grup adına burada açıklama yapan Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, kardeşinin bir yıl önce vahşi bir şekilde hayattan koparıldığını söyledi.

        Gülden'in yarım kalan hayallerinin hesabını sormak için mücadele ettiklerini belirten Alüzrek, katilin aldığı cezanın yeterli olmadığını savundu.

        Yaşadıkları acının her geçen gün arttığını ifade eden Alüzrek, "Bir insanın hayatı bu kadar kolay alınmamalı ve hiçbir aile bu kadar ağır bir acıyla tek başına bırakılmamalı. Çünkü bu sadece bizim acımız değil, hepimizin meselesidir. Biz burada sadece Gülden için değil başka hayatlar da yarım kalmasın diye bulunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu acılar karşılıksız kalırsa, eğer bu vahşet gerektiği gibi karşılık bulmazsa, birileri yine aynı cesaretle, aynı karanlıkla başka hayatlara dokunmaya devam edecek. Biz başka bir annenin daha evladını toprağa vermesine razı değiliz." diye konuştu.

        Dua ile sona eren programa CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, CHP Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        - Olay

        Edirne Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde 5 Nisan 2025'te hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı 15 yaşındaki E.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Eylül 2025'te E.A'ya "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası vermiş, cezada indirim uygulamamıştı.

        Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi olayın tasarlanması için makul süre geçmediği ve hükmün hatalı verildiği gerekçesiyle bu kararı bozmuş, yeniden görülen davada sanığa 19 yıl hapis cezası verilmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

