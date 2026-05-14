Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de Engelliler Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı

        Edirne'de Engelliler Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı

        –Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Engelliler Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı

        –Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Dünyam Zihin Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneği tarafından anıta çelenk sunuldu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, burada yaptığı konuşmada engelliliğin yalnızca bireyin taşıdığı bir özellik olmadığını belirtti.

        Toplum olarak ortak sorumluluk taşıdıklarını ifade eden Tohumcu, "Bugün burada toplanmamızın asıl amacı, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek farkındalık yaratmak, empati kurmak ve hep birlikte daha kapsayıcı bir toplum inşa etmeyi ortaya koymaktır." dedi.

        Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Edirne Gençlik ve Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Erol Adem Düzkes de Engelliler Haftası'nın yalnızca bir anma haftası olmadığını ifade etti.

        Haftanın, engellilerin sorunlarının, taleplerinin ve çözüm önerilerinin gündeme taşınması açısından önem taşıdığını belirten Düzkes, "Bugün burada yalnızca takvimde yer alan bir haftayı anmak için değil, aynı zamanda bir zihniyet değişimini ilan etmek ve haklı taleplerimizi tek bir ses halinde dile getirmek için toplandık. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, bizler için bir kutlama haftası değil, haklarımızı, eksiklikleri ve çözüm yollarını konuştuğumuz bir farkındalık ve kararlılık haftasıdır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Saraçlar Caddesi girişinde oluşturulan kortej, davul ve zurna eşliğinde Ulus Pazarı'na kadar yürüdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!

        Benzer Haberler

        Kapıkule'de TIR'da uyuşturucu ve çok sayıda kaçak sigara malzemeleri ele ge...
        Kapıkule'de TIR'da uyuşturucu ve çok sayıda kaçak sigara malzemeleri ele ge...
        Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele...
        Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele...
        Kapıkule'de uyuşturucu ve elektronik sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına...
        Kapıkule'de uyuşturucu ve elektronik sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına...
        İyi havalandırılmayan ofisler çalışanları "hasta" ediyor
        İyi havalandırılmayan ofisler çalışanları "hasta" ediyor
        Edirne Müftüsü Çakır, Diyanet Genç Ofis'i inceledi
        Edirne Müftüsü Çakır, Diyanet Genç Ofis'i inceledi
        Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesince kurban bağış standı kuruldu
        Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesince kurban bağış standı kuruldu